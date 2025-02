Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

Relaties moeten gevoed worden en als dat niet gebeurt, zijn de gevolgen duidelijk. Ze gedijen op liefde, intentionaliteit en steun, maar beginnen weg te kwijnen bij verwaarlozing.

Een onderzoek uit 2022, gepubliceerd in Evolutionary Psychology , onderzocht deze effecten en vond zes primaire gedragingen die koppels tot echtscheiding kunnen drijven. Naast ontrouw, misbruik en een gebrek aan persoonlijke inspanning om de vonk levend te houden, waren er drie acties die eruit sprongen als het meest schadelijk voor een relatie.

Hier zijn die top drie gedragingen die een relatie onherstelbaar kunnen beschadigen, volgens het onderzoek.

1. Wanneer een partner niet om je geeft

Deelnemers aan het onderzoek vonden dat het meest schadelijke gedrag in een relatie een gebrek aan zorg is. Dit omvat verwaarlozing, onverschilligheid en emotionele ontkoppeling, zoals:

Geen interesse tonen in de gevoelens van een partner of de relatie.

Verzuimen om quality time met elkaar door te brengen.

De behoeften, voorkeuren of meningen van een partner negeren.

De partner als vanzelfsprekend beschouwen en geen waardering uiten.

Het ontwijken van emotionele of fysieke intimiteit.

2. Wanneer een partner je kinderen niet goed behandelt

Een ander zeer schadelijk gedrag is wanneer een partner gedeelde kinderen mishandelt of zijn ouderlijke verantwoordelijkheden niet nakomt. Dit kan het volgende inhouden:

Verwaarlozen om tijd door te brengen met de kinderen.

Het vertonen van ongepast of beledigend ouderlijk gedrag.

Het ondermijnen van het gezag of de beslissingen van de andere ouder.

“Mensen maken zich meer zorgen dat een mishandelende partner hun kinderen, die kwetsbaarder zijn dan zijzelf, lichamelijk letsel toebrengt,” schrijven de onderzoekers.

Vanuit evolutionair perspectief is het welzijn van kinderen van het grootste belang, en het is een van de belangrijkste redenen waarom partners ervoor kiezen om samen te zijn. De onderzoekers ontdekten dan ook dat deelnemers sterk zouden overwegen om een relatie te beëindigen als hun partner schadelijk gedrag vertoonde tegenover hun kinderen.

Liefdevolle ouders geven instinctief prioriteit aan de veiligheid, de gezondheid en het geluk van hun kinderen, dus als een partner niet hetzelfde doet, kan dat onherstelbare scheuren veroorzaken. Als co-ouders daarentegen één front vormen en actief betrokken zijn bij het leven van hun kinderen, creëer je een ondersteunende gezinsomgeving die de echtelijke band alleen maar kan versterken.

3. Wanneer een partner overheersend is

Controlerend gedrag, zoals je wil opleggen aan de andere persoon, diens vrijheid beperken of manipuleren, staat op de derde plaats van meest giftige handelingen in een huwelijk. Onderzoek toont zelfs aan dat wanneer een partner wordt gezien als controlerend en verwaarlozend, dit leidt tot een lagere relatietevredenheid.

Specifieke voorbeelden van dergelijk gedrag zijn

Voortdurend een partner bekritiseren of de schuld geven.

De partner isoleren van vrienden, familie of geliefde hobby's en interesses.

Buitensporige jaloezie vertonen.

De partner dwingen om voortijdig beslissingen te nemen.

Uiteindelijk willen de meeste partners zich gewaardeerd, geliefd en diep gesteund voelen in intieme relaties. Dit is de levensader van een langdurige relatie, terwijl verwaarlozing en controlerend gedrag alleen maar kunnen bijdragen aan verval. Voor hun eigen bestwil moeten partners in elke relatie zich inzetten om te groeien, of dat nu samen is of apart.