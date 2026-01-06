Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

Haar dagen waren geteld, de enveloppen voor de rouwkaart geschreven. Een dag voor haar geplande overlijden had de terminaal zieke Jolanda van Voorst (74) een laatste afspraak. Een medicus zou op bezoek komen om de euthanasie te bevestigen. Maar toen kreeg de middag een onverwachte wending, verteld ze aan het AD

Jolanda wilde op het laatste moment blijven leven omdat ze opeens weer iets van plezier en perspectief voelde. De dag vóór haar geplande euthanasie dronk ze met een arts een glas wijn en voerde een echt gesprek, waarin ze merkte dat er nog verlangens en nieuwsgierigheid naar de toekomst in haar zaten. Dat ene moment – “een glas wijn, een gesprek” – was genoeg om haar te laten twijfelen aan haar besluit en te beseffen dat ze het leven toch nog niet wilde loslaten.