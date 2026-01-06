ECONOMIE
Nestlé roept babyvoeding terug: er zit gif in

Voedsel & Koken
door Désirée du Roy
dinsdag, 06 januari 2026 om 14:42
gandr-collage
Nestlé heeft twee producten teruggeroepen vanwege een mogelijke bacterie die baby's ziek maakt. Het gaat om babyvoeding van Little Steps en Alfamino
LITTLE STEPS® 1 Zuigelingenmelk Standaard 0-6 maanden 800 g
  • Naam van het product: Nestlé Little Steps 1 Zuigelingenvoeding 0–6 maanden 800g
  • Merk: Little Steps Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 30/11/2026
  • Batchnummer(s): 51230346AC (te vinden op de onderkant van het blik)
alfamino-400g_840x840px
  • Naam van het product: Nestlé Health Science- Alfamino 400g
  • Merk: Alfamino Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 17/06/2027
  • Batchnummer(s): 51680017Y1
Kinderen kunnen last krijgen van braken en diarree, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De inspectie waarschuwt ouders de voeding niet aan hun kinderen te geve

