Nestlé roept babyvoeding terug: er zit gif in

Nestlé heeft twee producten teruggeroepen vanwege een mogelijke bacterie die baby's ziek maakt. Het gaat om babyvoeding van Little Steps en Alfamino

Naam van het product: Nestlé Little Steps 1 Zuigelingenvoeding 0–6 maanden 800g

Merk: Little Steps Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 30/11/2026

Batchnummer(s): 51230346AC (te vinden op de onderkant van het blik)

Naam van het product: Nestlé Health Science- Alfamino 400g

Merk: Alfamino Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 17/06/2027

Batchnummer(s): 51680017Y1

Kinderen kunnen last krijgen van braken en diarree, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De inspectie waarschuwt ouders de voeding niet aan hun kinderen te geve