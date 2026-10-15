Je merkt dat de trap zwaarder wordt, of dat je langer nodig hebt om van een drukke dag bij te komen. Of je daar ongelukkiger van wordt, hangt sterk samen met één gevoel: dat je zelf nog invloed hebt op je leven. Dat blijkt uit onderzoek onder 268 mensen van 50 tot 91 jaar, dat op 21 september verscheen in het Amerikaanse vakblad Psychology and Aging.

Twee weken lang een dagboek

Psychologen Maria Wirth en Klaus Rothermund (Friedrich-Schiller-Universität Jena) en Anna Kornadt (Universiteit van Luxemburg) lieten de deelnemers veertien dagen een dagboek bijhouden. De gemiddelde leeftijd was 64,5 jaar.

“Waargenomen controle kan deze nadelige effecten van waargenomen leeftijdsveranderingen echter bufferen”

Elke dag noteerden de deelnemers welke veranderingen door hun leeftijd ze opmerkten, hoeveel grip ze op hun leven voelden en hoe gelukkig ze waren. Zo konden de onderzoekers twee dingen vergelijken: verschillen tussen mensen en schommelingen bij dezelfde persoon van dag tot dag.

Ouder worden brengt verlies, zoals een lichaam dat minder fit is. Het brengt ook winst: ervaring, geduld en meer plezier in contact met anderen. Dat schrijft de Amerikaanse jurist en auteur Wendy Patrick over het onderzoek op Psychology Today.

Verlies drukt alleen op je geluk bij weinig grip

Deelnemers die veel verlies door hun leeftijd zagen, waren alleen minder gelukkig als ze weinig controle over hun leven voelden. Bij mensen met een sterk gevoel van controle hing dat verlies niet samen met minder geluk.

Van dag tot dag zagen de onderzoekers hetzelfde patroon. Op dagen met meer verlies of minder winst waren de deelnemers minder gelukkig. Dat effect was groter op dagen waarop ze weinig grip voelden.

“Waargenomen controle kan deze nadelige effecten van waargenomen leeftijdsveranderingen echter bufferen,” schrijven Wirth, Kornadt en Rothermund in de samenvatting van hun artikel.

Wat een gevoel van controle is

Het gaat om de overtuiging dat wat je doet nog resultaat heeft. Voel je je overgeleverd aan je lichaam, de dokter of de omstandigheden, dan komen verliezen harder aan, schrijft Patrick. Een sterk gevoel van controle zet mensen juist aan om zich aan te passen en problemen aan te pakken.

Het onderzoek meet een verband. Het toont niet aan dat een gevoel van controle het geluk veroorzaakt. Eerder onderzoek wijst wel dezelfde kant op. De Amerikaanse psycholoog Becca Levy (Yale) ontdekte in 2002 dat vijftigplussers met een positief beeld van hun eigen ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leefden dan leeftijdgenoten met een negatief beeld.

Voorzichtig worden kan averechts werken

De onderzoekers zien een valkuil. Ben je bang je te blesseren en ga je daarom minder bewegen, dan raak je verder achterop in conditie en kracht. Hetzelfde geldt voor leuke dingen: stop je met wat je graag doet, dan heb je minder om van te genieten.

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen, ook ouderen , om minstens tweeënhalf uur per week matig intensief te bewegen, zoals stevig wandelen of fietsen. Daarnaast raadt de raad spier- en botversterkende oefeningen aan.

“Ze zijn gelukkiger dan mensen van middelbare leeftijd en zeker dan jongere mensen”

Nederlandse ouderen zijn opvallend tevreden

Ook in Nederland zijn ouderen tevreden over hun leven. Van de 65-plussers gaf 89,9 procent zijn leven in 2025 een 7 of hoger, blijkt uit cijfers van het CBS die het RIVM bijhoudt. In 2013 was dat nog 85,7 procent.

Het geluksdal ligt inmiddels bij twintigers en niet meer rond je vijftigste. De Amerikaanse psycholoog Laura Carstensen (Stanford) zei het al in 2011 in een TED-talk: “Oude mensen zijn gelukkig. Ze zijn gelukkiger dan mensen van middelbare leeftijd en zeker dan jongere mensen.”

Wat je nu kunt doen

Het onderzoek geeft geen stappenplan. De uitkomsten wijzen wel op een paar dingen die je zelf in de hand hebt:

Tel ook de winst. Ervaring, geduld en tijd voor mensen om je heen horen net zo goed bij ouder worden als een stijvere rug.

Ervaring, geduld en tijd voor mensen om je heen horen net zo goed bij ouder worden als een stijvere rug. Pas aan en stop niet. Kun je iets niet meer zoals vroeger, zoek dan een vorm die wel lukt. Zo blijf je bewegen en houd je je plezier.

Kun je iets niet meer zoals vroeger, zoek dan een vorm die wel lukt. Zo blijf je bewegen en houd je je plezier. Kijk naar wat binnen je bereik ligt. Je leeftijd verander je niet. Je dagindeling, je contacten en je beweging wel.

Je leeftijd verander je niet. Je dagindeling, je contacten en je beweging wel. Blijf je hersenen gebruiken. Een nieuwsgierige geest en sociale contacten horen bij mensen die op hoge leeftijd een scherp geheugen houden.

Van de 85-plussers geeft nog altijd ruim acht op de tien het eigen leven een voldoende.

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