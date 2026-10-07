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7 zinnen die mensen met een hoge emotionele intelligentie elke dag gebruiken

psychologie
door Peter Janssen
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Emotionele intelligentie zit niet in grote gebaren, maar in kleine zinnetjes. Herken je er een paar van jezelf?
Emotionele intelligentie (EQ) is het vermogen om emoties bij jezelf en anderen te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan. De term werd in 1995 bekend door het werk van psycholoog Daniel Goleman, die vijf onderdelen onderscheidt: zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden.
Dat klinkt abstract, maar in het dagelijks leven zie je het terug in de woorden die mensen kiezen. Dit zijn zeven zinnen die er vaak bij horen.

1. "Ik merk dat ik geïrriteerd raak."

Wie zijn eigen emoties kan benoemen, heeft ze beter onder controle. Dit is zelfbewustzijn in de praktijk: je erkent wat je voelt voordat het uit je mond rolt als een foute opmerking.

2. "Ik heb even tijd nodig om hierover na te denken."

Niet meteen reageren, maar eerst afstand nemen. Dat is zelfregulatie: je laat een emotie niet bepalen wat je zegt of doet.

3. "Wat bedoel je precies?"

In plaats van aannames te maken, stellen mensen met een hoge EQ een vraag. Zo voorkom je misverstanden en laat je zien dat je echt wilt begrijpen wat de ander bedoelt.

4. "Dat klinkt echt zwaar. Hoe gaat het met je?"

Dit is empathie: je erkent het gevoel van de ander zonder meteen een oplossing te geven of het te bagatelliseren. Zinnen als "het valt wel mee" of "je moet het positief zien" werken vaak averechts.

5. "Dat was mijn fout, het spijt me."

Fouten toegeven vraagt zelfvertrouwen, geen zwakte. Een oprecht "sorry" zonder "maar" laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt en dat versterkt vertrouwen.

6. "Nee, dat past nu niet voor mij."

Grenzen aangeven zonder lange uitleg of schuldgevoel. Wie eerlijk is over wat hij wel en niet aankan, houdt relaties gezonder en voorkomt dat irritatie zich opstapelt.

7. "Dankjewel, dat waardeer ik."

Waardering uitspreken klinkt simpel, maar het is een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden. Mensen die dit vaak doen, bouwen sterkere werk- en vriendschapsrelaties.

Kun je dit leren?

Goed nieuws: emotionele intelligentie wordt gezien als ontwikkelbaar, anders dan IQ. Begin klein. Kies één zin uit deze lijst en gebruik die een week bewust, bijvoorbeeld in een gesprek op werk of thuis.
Een kanttekening: woorden alleen maken je niet emotioneel intelligent. Het gaat erom dat je ze meent. Een "sorry" zonder spijt of een "ik begrijp je" zonder te luisteren werkt averechts.

Meer weten?

Harvard Business Review Press: Daniel Goleman, What Makes a Leader? (HBR Classics)
Positive Psychology (NL): Emotionele intelligentie, theorieën en componenten

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