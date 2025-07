Bitvavo-baas legt per direct werk neer vanwege onderzoek naar privébeleggingen

De ceo van cryptoplatform Bitvavo, Mark Nuvelstijn, legt met onmiddellijke ingang zijn taken neer. Aanleiding is een intern integriteitsonderzoek, dat volgt op vragen van het Financieele Dagblad (FD) over zijn privébeleggingen. Het FD werkt aan een publicatie die volgens juridisch experts twijfels oproept over de geschiktheid van Nuvelstijn als bestuurder, in het licht van de eisen van toezichthouder AFM.

In een reactie op vragen van de krant, verzonden via een advocaat, kondigde Nuvelstijn maandag aan zijn taken tijdelijk neer te leggen: “Ik zal ook volledig transparant zijn, om zo het bestuur van Bitvavo in staat te stellen om de situatie te beoordelen.”

Integriteitsonderzoek

Bitvavo bevestigt het terugtreden van de ceo. Volgens een woordvoerder is het besluit in goed overleg genomen met aandeelhouders en directie. “Onderling is naar elkaar uitgesproken dat het beter is als de ceo voorlopig een stap terug doet, terwijl een onderzoek wordt uitgevoerd. Hij is ook niet langer op kantoor.”

Bitvavo is de grootste cryptobeurs van Nederland en zegt zo’n 2 miljoen klanten in Europa te bedienen. Met een maandelijks handelsvolume van 10 miljard euro is het bedrijf een zwaargewicht in de Europese cryptosector.

Europese cryptolicentie

De taken van Nuvelstijn worden voorlopig overgenomen door cfo Johan van Olffen en cro Jeetan Patel. Opvallend is dat het nieuws volgt op een belangrijke mijlpaal voor Bitvavo: vorige week kreeg het bedrijf een Europese cryptolicentie van de AFM. Die vergunning stelt het bedrijf in staat verder uit te breiden in de EU en ging gepaard met een integriteitstoets van de bestuurders.

In een persbericht zei Nuvelstijn toen nog: “De licentie biedt duidelijkheid en vertrouwen.”

Hoeveel van dat vertrouwen er nu nog over is, zal het lopende onderzoek moeten uitwijzen.