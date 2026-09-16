Minstens vijf grote bezuinigingen uit de Miljoenennota 2027 zijn niet geschrapt, maar doorgeschoven naar 2028 en 2029. De koopkracht daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1 procent, maar de gestapelde rekening die erachter schuilgaat, heeft niemand doorgerekend.

Die klap komt later nog

Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen waarschuwde na de Miljoenennota dat verschillende nadelige maatregelen niet van tafel zijn gehaald, maar uitgesteld met een jaar. 'Die klap komt dus mogelijk later nog,' aldus Gijsbertsen. Het kabinet trekt €1,5 miljard uit om de koopkracht in 2027 te repareren, maar de doorgeschoven bezuinigingen zitten in die reparatie niet verwerkt.

Wat is er uitgesteld?

Eigen risico: extra verhoging van €60 per persoon, uitgesteld van 2027 naar 2028

Kindgebonden budget: volledig afbouwpercentage van 12,8% pas vanaf 2028 (in 2027 verzacht naar 9,95%)

Compensatieregeling transitievergoeding: afschaffing doorgeschoven van 2027 naar 2028

WW-halvering: maximale duur van 24 naar 12 maanden, uitgesteld naar 2029

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten: afschaffing uitgesteld, met €311 miljoen hogere uitkeringslasten

Eigen risico: van €385 naar €455

Het eigen risico stijgt in 2027 door indexatie naar €400. De extra verhoging uit het coalitieakkoord schuift door naar 2028: het bedrag gaat dan naar verwachting alsnog omhoog naar €455. Wie jaarlijks het eigen risico volledig opmaakt, betaalt €70 meer dan de €385 van 2026. Voor een stel is dat tot €140 per jaar. In de jaren daarna volgt verdere indexatie, tot €520 in 2030.

Kindgebonden budget: volle klap pas in 2028

Het kabinet verzacht de afbouw van het kindgebonden budget in 2027 door het afbouwpercentage boven €60.000 inkomen in twee stappen in te voeren: 9,95 procent in 2027, 12,8 procent in 2028. Eerder berekenden we dat gezinnen boven die grens gemiddeld €670 per jaar minder ontvangen en dat circa 114.000 huishoudens hun recht volledig verliezen. Doordat de afbouw in 2027 lager uitvalt dan gepland, wordt een deel van die klap doorgeschoven naar 2028.

Het koopkrachtpakket van €1,5 miljard dekt 2027. De rekening voor 2028 heeft niemand doorgerekend.

WW en WIA: verschoven, niet verdwenen

De halvering van de maximale WW-duur van 24 naar 12 maanden is uitgesteld naar 2029. Met dat uitstel is volgens RTL Nieuws €684 miljoen gemoeid. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten bedraagt in 2026 netto €226 per jaar en de afschaffing daarvan schuift eveneens door. Beide maatregelen raken niet iedereen direct, maar voor wie na 2029 werkloos of arbeidsongeschikt raakt, is het vangnet een stuk kleiner. Eerder schreven we wat de WW-halvering per persoon kan kosten.

Gaat dit door?

Dat is de grote onbekende. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer en heeft steun van oppositiepartijen nodig om de plannen door te voeren. Maar maatregelen als 'uitgesteld' in de begroting laten staan is ook een signaal: de intentie is er. Wie zijn huishoudboekje opmaakt voor de komende jaren, doet er verstandig aan niet alleen naar 2027 te kijken. De echte verrassing kan een jaar later komen.