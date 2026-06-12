100.000 euro opgehaald voor gezinnen slachtoffers ongeval Zeeland

AXEL (ANP) - Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het ernstige verkeersongeval in de Zeeuwse plaats Vogelwaarde heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten.

"Met deze crowdfunding willen we de getroffen gezinnen een warm hart toedragen en hen financieel ondersteunen bij de kosten van de begrafenissen en de loodzware tijd die voor hen ligt", aldus de initiatiefnemer.

Het ongeluk gebeurde donderdag op de N290. Rond 12.30 uur botste een personenauto op een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassen persoon kwamen om. Ook raakten meerdere kinderen gewond.

Steunbetuiging Elevantio

De groep was op schoolkamp. De school van de groep ligt in Axel, in de gemeente Terneuzen. Op de plek waar het dodelijke ongeval plaatsvond, zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd.

Elevantio, de onderwijskoepel waar basisschool De Warande deel van uitmaakt, laat weten dat het volwassen slachtoffer de directeur is van de school. "Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de families, vrienden en naasten van de slachtoffers. Ook leven wij intens mee met de leerlingen, ouders en collega's van De Warande en met iedereen die op welke manier dan ook door dit verdriet is getroffen."

Elevantio meldt dat de komende periode er blijvend aandacht is "voor rouw, verwerking en het welzijn van iedereen die betrokken is". "Voor de leerlingen en het team zoeken we de komende tijd naar een zorgvuldige balans tussen rust, structuur en ruimte voor emoties."