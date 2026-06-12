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Evacuatie reizigers uit gestrande treinen afgerond

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 20:30
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WOERDEN (ANP) - De evacuatie van de reizigers die zijn gestrand door een brand in een transformatorhuisje in Woerden is afgerond. Dat laat ProRail weten. Volgens de NS kwamen drie treinen op het spoor stil te staan en moesten zo'n 1300 reizigers worden geëvacueerd.
Volgens ProRail zijn in het transformatorhuisje veel onderdelen beschadigd geraakt door de brand. "Specialisten zijn ter plaatse om het onderstation te herstellen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog de hele avond."
Op de trajecten die langs Woerden lopen, rijden heel de avond geen treinen. ProRail adviseert reizigers om voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen en rekening te houden met uitval en vertragingen.
De brand brak vrijdag in de middag uit. De oorzaak is niet bekend.
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