100.000 mensen deden sinds 2022 zelftest over hun rouw

DEN HAAG (ANP) - Zeker 100.000 mensen hebben sinds 2022 de rouwmeter ingevuld, meldt Fonds Slachtofferhulp, die de rouwmeter samen met onderzoekers ontwikkelde. De rouwmeter is een zelftest waarbij mensen inzicht kunnen krijgen in hun rouwproces. "Deze mijlpaal onderstreept hoe groot de behoefte is aan laagdrempelige steun bij verlies", aldus Fonds Slachtofferhulp.

"Door het invullen van de rouwmeter kan een nabestaande stap voor stap bekijken of en welke hulp past. Van praktische tips tot specialistische behandelingen", legt ontwikkelaar van de rouwmeter Lonneke Lenferink uit. "Rouw is universeel, maar iedereen rouwt anders. Het bijzondere aan deze tool is dat het een eerste, veilige stap kan zijn om te erkennen dat jouw rouw misschien zwaarder is dan je dacht. En dat hulp zoeken normaal en waardevol is."

De rouwmeter is gratis en het invullen ervan duurt vijf minuten. Ook bestaat er sinds een jaar een zelftest speciaal voor kinderen. Volgens Fonds Slachtofferhulp uiten kinderen rouw anders, waardoor het verdriet soms onderschat wordt.