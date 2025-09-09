Onderhoud Zeeuwse tunnels: omleidingen en extra reistijd

DEN HAAG (ANP) - Weggebruikers in Zeeland moeten de komende tijd rekening houden met langere reistijden. Rijkswaterstaat voert eind september en begin oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct.

De Vlaketunnel (A58), bij het dorp Kapelle, is van dinsdag 23 september tot vrijdagochtend 26 september elke nacht van 21.00 tot 05.00 uur in beide richtingen afgesloten. Ook in de nacht van donderdag 2 oktober op vrijdag 3 oktober is de tunnel gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de N289.

Het Dampoortaquaduct (N57), ten oosten van Middelburg, is van maandag 29 september tot woensdagochtend 1 oktober 's nachts afgesloten van 20.00 tot 06.00 uur in beide richtingen. Een week later, in de nacht van maandag 6 oktober op dinsdag 7 oktober, is het aquaduct wederom dicht tussen 20.00 en 06.00 uur. Verkeer wordt op deze dagen lokaal omgeleid.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd.