ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderhoud Zeeuwse tunnels: omleidingen en extra reistijd

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 15:28
anp090925117 1
DEN HAAG (ANP) - Weggebruikers in Zeeland moeten de komende tijd rekening houden met langere reistijden. Rijkswaterstaat voert eind september en begin oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct.
De Vlaketunnel (A58), bij het dorp Kapelle, is van dinsdag 23 september tot vrijdagochtend 26 september elke nacht van 21.00 tot 05.00 uur in beide richtingen afgesloten. Ook in de nacht van donderdag 2 oktober op vrijdag 3 oktober is de tunnel gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de N289.
Het Dampoortaquaduct (N57), ten oosten van Middelburg, is van maandag 29 september tot woensdagochtend 1 oktober 's nachts afgesloten van 20.00 tot 06.00 uur in beide richtingen. Een week later, in de nacht van maandag 6 oktober op dinsdag 7 oktober, is het aquaduct wederom dicht tussen 20.00 en 06.00 uur. Verkeer wordt op deze dagen lokaal omgeleid.
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

Loading