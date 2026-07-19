ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

12.000 hectare verwoest door grote natuurbrand boven Madrid

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 12:06
anp190726072 1
MADRID (ANP/AFP) - Een grote natuurbrand in Spanje heeft ten noorden van Madrid al meer dan 12.000 hectare verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd, melden lokale autoriteiten zondag.
De brand brak donderdag uit in de provincie Guadalajara in een bos- en bergachtig gebied waar bedreigde diersoorten leven als adelaars, wolven en vlinders. Het vuur heeft nog geen slachtoffers geëist, maar wordt door de lokale autoriteiten omschreven als "moeilijk".
Er woedt ook al dagenlang een grote natuurbrand in de buurt van Zaragoza, in het noordoosten van het land. Bijna 16.000 hectare werd in de as gelegd. Zaterdagavond meldden de lokale autoriteiten dat die brand "nog lang niet onder controle" is. Eerder deze maand kwamen er dertien mensen om het leven door een natuurbrand in het zuiden van Spanje.
Wetenschappers stellen dat door de klimaatverandering er steeds meer en intensere hittegolven zijn, waardoor vegetatie uitdroogt en de kans op bosbranden toeneemt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2657181809

Koelte is van korte duur — hittegolf nummer vier in de maak

ANP-504475053

Wit schuim op het strand? Waarom je er beter niet doorheen loopt

shutterstock_2533399987

Hypotheekrente breekt door de 4%-grens: zoveel extra betaal je nu per maand

shutterstock_2749971041

Waarom vakantie in september goedkoper is dan in juni

shutterstock_2678252061

Nieuwe regels handbagage 2026: dit mag nog gratis mee bij Ryanair, easyJet en Transavia

shutterstock_2669846555

Water besparen? Deze 7 ‘zuinige’ gewoontes kosten juist méér water

Loading