Je energierekening daalt niet? Deze 5 ‘stille stroomvreters’ kosten je ongemerkt honderden euro’s per jaar

Je doet de lichten uit, zet de verwarming lager en hebt zelfs korter gedoucht, maar toch daalt de energierekening minder hard dan je hoopte. De oorzaak zit vaak in apparaten waar je nauwelijks naar omkijkt: stille stroomvreters die dag en nacht aan staan.

1. Oude koelkast of vriezer in de schuur

Veel huishoudens hebben een extra koelkast of vriezer in de schuur of berging voor drank, voorraad en diepvriespizza’s. Vooral oudere modellen slurpen stroom: ze staan 24/7 aan en hebben vaak een slechte isolatie. Zo’n oud apparaat kan meer energie kosten dan alle ledlampen in huis bij elkaar.

2. Modem, wifi‑boosters en smart‑apparaten

De router, wifi‑extenders, slimme speakers en andere “altijd aan”‑apparaten vormen samen een constante baseload. Individueel verbruiken ze weinig, maar omdat ze nooit uit staan, tikt dit flink aan op jaarbasis. Vooral verouderde modems en boosters kunnen relatief veel verbruiken.

3. Apparaten op standby: tv, soundbar, gameconsole

Een tv, soundbar of gameconsole die “uit” staat, is in werkelijkheid vaak standby: klaar om met één druk op de knop aan te springen. In huishoudens waar meerdere schermen en consoles aanwezig zijn, kan de standby‑stand ongemerkt tientallen euro’s per jaar kosten.

4. Aquaria, vijverpompen en terrariumverwarming

Aquaria en vijvers verbruiken continu stroom voor pompen, filters en verlichting. Terrariums en warmtelampen doen daar nog een schepje bovenop. Omdat je deze apparaten niet zomaar uitzet, vallen ze minder op – maar ze behoren in veel huizen tot de grootste verbruikers na verwarming en koeling.

5. Oude wasdroger of elektrische verwarming

Een oudere, niet‑zuinige wasdroger kan per droogbeurt een flinke hoeveelheid stroom verbruiken. Hetzelfde geldt voor losse elektrische kacheltjes die “even snel” worden aangezet in werkkamers of badkamers. Het voelt tijdelijk en onschuldig, maar het effect op de meter is structureel.

Wat kun je vandaag al doen?

Identificeer je top 5 verbruikers: kijk naar apparaten die 24/7 aan staan.

Gebruik stekkerdozen met aan/uit‑schakelaar voor tv‑hoeken en bureaus.

Vervang een heel oude koelkast of droger door een zuinig model; dat verdien je vaak binnen enkele jaren terug.

Overweeg een tijdschakelaar voor aquariumlicht of pompen, in overleg met wat goed is voor de dieren.

Door deze stille stroomvreters aan te pakken, zie je vaak sneller effect op je energierekening dan met alleen korter douchen of één lamp minder aan.