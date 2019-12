Studie bewijst: Niet millennials, maar babyboomers zijn het meest narcistisch

Millennials, dat zijn toch privileged snowflakes, die alleen maar met zichzelf bezig zijn? Niet dus. Uit onderzoek blijkt dat juist babyboomers narcistischer zijn dan jongere generaties.

Dat concludeert althans William Chopik van de Michigan State University na onderzoek onder 750 mensen tussen de 13 en 70 jaar oud. Zij moesten vragen beantwoorden over hun werk, persoonlijkheid en sociale relaties.

Er bleek een duidelijk verschil tussen generaties en niet op de manier die je zou verwachten. De babyboomers, zij die 60 tot 75 jaar oud zijn, bleken narcistischer dan millennials, die in de leeftijdscategorie 23-38 vallen.

“In tegenstelling tot wat velen denken, hebben mensen die eerder geboren zijn een hoger niveau van hypergevoeligheid, of het type van narcisme waarbij mensen vol zijn van zichzelf en eigenzinniger. Daardoor zijn ze ook meer geneigd om hun mening op te dringen bij anderen,” aldus Chopik.

De kenmerken van narcisme worden in het onderzoek omschreven als ‘vol zijn van jezelf’, ‘gevoelig zijn voor kritiek’ en ‘je mening opdringen aan anderen’. Precies de eigenschappen die boomers graag toeschrijven aan de millennial-generatie.

Dat terwijl narcistische neigingen afnemen met de jaren, blijkt eveneens uit de studie. “Wanneer je ouder wordt, vorm je nieuwe relaties, maak je nieuwe ervaringen mee, start je een gezin, enzovoort. En hoe ouder je wordt, hoe meer je nadenkt over de wereld die je achterlaat,” klinkt het. De afname van narcisme begint rond je veertigste.

Boomers zijn van nature narcistischer, omdat ze in hun jonge jaren meer voordelen genoten: een hogere welvaart, meer zekerheden en economische groei. Kleine kanttekening: het is een Amerikaans onderzoek. In de VS zijn de economische verschillen tussen generaties groter. Zo hadden babyboomers meer sociale zekerheid dan latere generaties.

Maar toch: er is geen enkel bewijs dat millennials voller zijn van zichzelf dan boomers.