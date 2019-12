Boeren en bouwers zijn om 6 uur begonnen het land te ontwrichten. Het lukt al aardig

Op zeven plaatsen in het land zijn de boze boeren en nog bozere bouwers om zes uur aan hun poging begonnen het openbare leven vandaag zoveel mogelijk te hinderen. In de vroege ochtend werd er verzameld bij Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Helmond, Born, Apeldoorn en Assen. Vanaf die locaties worden de langzaamaan-acties gestart. Dat lukt al aardig voor zes uur, toen tractoren en betonwagens een groten getale opdoken op de snelwegen.

In de Wijkertunnel zijn opstoppingen door trekkers en ook vanuit het noorden wordt overlast gemeld (stand 6 uur)

Niet alleen op snelwegen maar ook op N-wegen zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaamrijdend verkeer.

Van over de grens rijden colonnes Duitse trekkers het land in om te helpen de chaos te vergroten. De Duitser zijn gesignaleerd bij Zwilbröck in de Achterhoek en ook bij Twente

