‘Prins Claus was onder behandeling van prutsende neuroloog Jansen Steur’

De omstreden Enschedese neuroloog Ernst Jansen Steur die jarenlang foute diagnoses stelde en in Nederland zijn werk niet meer mag doen, was ook de behandelend geneesheer van Prins Claus. Dat zegt Frans van Vught, die tien jaar voorzitter was van de raad van toezicht van het Medisch Spectrum Twente (MST), tegen de Twentse krant Tubantia.

Jansen Steur was jarenlang verbonden aan het MST. Tegen hem werden verschillende rechtszaken gevoerd voor het stellen van verkeerde diagnoses, maar uiteindelijk werd hij in 2016 in hoger beroep vrijgesproken. Volgens Van Vught bleef de kwestie het MST altijd achtervolgen: "Droevig is ook dat het litteken voor altijd aan het ziekenhuis kleeft. Na ons raakten artsen bij diverse andere ziekenhuizen in opspraak, maar een impact zoals Jansen Steur was uniek in zijn soort. Deze arts was nota bene de behandelend geneesheer van Prins Claus."

Jansen is onder meer veroordeeld voor het stellen van verkeerde diagnoses. Hij vertelde diverse patiënten dat ze heel ernstige ziektes hadden en hij schreef ze bijbehorende zware medicijnen voor. Achteraf bleken de patiënten de ziektes helemaal niet te hebben.