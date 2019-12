In de klas op je telefoon kijken is in Madrid bij wet verboden

Het is verleidelijk om tijdens een saaie les wiskunde of Frans even te kijken of er nog iets leuks is gebeurd op Instagram. Maar pas op: Doe je dat in een schoolklas in de regio Madrid dan ben je strafbaar.

Het verbod geldt voor ruim 800.000 scholieren. Het ministerie van onderwijs dat de wet invoerde, wil zo cyberpesten verminderen, privacy beschermen en de schoolresultaten verbeteren. De regionale wet geldt voor alle leerlingen boven de drie jaar, universitaire studenten uitgezonderd. Ook andere apparaten zoals tablets en smartwatches zijn verboden.

Wat de straf is als je toch stiekem Facebook checkt tijdens de les? Dat mogen leraren en scholen vooralsnog zelf bepalen. Het is overigens niet de eerste regio in Spanje die een dergelijk verbod invoert, wel verreweg de grootste.

In Nederland geldt er geen verbod op telefoongebruik in de klas. Wel is er een telefoontas. Daar moeten leerlingen hun telefoon in stoppen aan het begin van de les. En dat werkt ook prima.