Wat er gebeurt als je scholieren een uur later laat beginnen

In een land dat collectief kampt met een chronisch slaaptekort is het interessant om eens te kijken wat er gebeurt als je mensen een uur later laat beginnen met de dag.

In Duitsland is een experiment gedaan op een middelbare school waarbij scholieren van de bovenbouw de keus hadden om negen weken lang om acht uur of om negen uur ‘s ochtends te beginnen. Bijna allemaal maakten ze daar gebruik van.

“In onze studie had 97 procent van de studenten profijt van de latere begintijd. Op de dagen dat ze om negen uur begonnen sliepen de scholieren gemiddeld een uur extra in de nacht ervoor,” klinkt het in vakblad Sleep. “De voordelen golden voor elk chronotype en geslacht en voor iedere leeftijd.”

Hoewel het logisch lijkt dat scholieren die een uur later mogen beginnen ook een uur langer slapen is dat niet per se zo. Er werd namelijk altijd gedacht dat mensen die later beginnen al snel later naar bed gaan. Dat gebeurde echter niet. Op de ochtenden dat ze een uur later begonnen sliepen de studenten gemiddeld 8 uur tegenover 6,9 uur op de dagen dat ze vroeg begonnen.

“Op dagen dat studenten later beginnen, hebben ze de kans om langer te slapen. Daardoor bouwen ze een veel minder grote slaapschuld op gedurende de week,” concluderen de onderzoekers.

Wat voor studenten geldt, gaat mogelijk ook op voor werkenden: een uurtje later beginnen zorgt voor een betere nachtrust.