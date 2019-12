President Brazilië was geheugen kwijt na val in badkamer

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro was tijdelijk zijn geheugen kwijt nadat hij in zijn badkamer was gevallen. De 64-jarige Bolsonaro viel maandag in zijn residentie in hoofdstad Brasilia en werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij inmiddels uit is ontslagen.

Tegen lokale media zegt Bolsonaro dat hij na de val zijn geheugen kwijt was. "Ik wist bijvoorbeeld niet wat ik gisteren deed. De volgende dag, vanmorgen, kon ik veel dingen terughalen en nu gaat het prima", aldus de president tijdens een dinsdag gegeven interview. Het militair hospitaal waar Bolsonaro was opgenomen adviseert hem voorlopig rust te houden.

Het Braziliaanse staatshoofd heeft de afgelopen tijd het ziekenhuis vaker gezien dan hem lief is. Vorig jaar werd hij neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst. Sindsdien heeft hij vier operaties moeten ondergaan en begin deze maand zei Bolsonaro dat hij wordt onderzocht vanwege mogelijke huidkanker.