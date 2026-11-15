Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veiling werk Van Gogh onder Nazi-druk door mogelijke dwang bij verkoop

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
anp151126005 1
Volg ons op Google Nieuws
De veiling van het werk Bloeiende kastanjebomen van Vincent van Gogh door Sotheby's is problematisch geworden, omdat het werk in de nazitijd mogelijk onder dwang is verkocht. Dat meldt de BBC.
Het is de bedoeling dat het schilderij woensdag in New York onder de hamer gaat. De geraamde opbrengst is 180 miljoen dollar (ruim 160 miljoen euro).
Het werk was eigendom van de Duitse familie Fischer. Nazaten van de familie zeggen dat het tijdens de opkomst van de nazi's mogelijk onder dwang is verkocht.
Sotheby's zegt dat eigen onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, maar streeft een oplossing in overleg met de nazaten van de familie Fischer na.
Volgens een advocaat van de familie is het verkocht wegens financiële problemen van de familie Fischer onder de nazi's.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-302267312

Poolwervel klapt recordvroeg om: komt er een strenge winter?

IMG_5361

Is een gekookt ei gezonder dan een gebakken ei? Het verschil zit in de pan

ANP-325285623

Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht

anp141126078 1

Dassen aan Jetten en Bontenbal: laat je niet chanteren door VVD

onderzoek zorgkosten stijgen komende jaren explosief1675747968

Je buurman bij Zilveren Kruis betaalt €5,70 meer, jij bij CZ €17,26: het verschil komt uit de spaarpot van je verzekeraar, en die is eenmalig

Een vrouw ligt 's nachts wakker in bed en staart nadenkend naar het plafond.

7 signalen dat je een goed mens bent, ook als het niet altijd zo voelt

Loading