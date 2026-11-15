Veiling werk Van Gogh onder Nazi-druk door mogelijke dwang bij verkoop

De veiling van het werk Bloeiende kastanjebomen van Vincent van Gogh door Sotheby's is problematisch geworden, omdat het werk in de nazitijd mogelijk onder dwang is verkocht. Dat meldt de BBC.

Het is de bedoeling dat het schilderij woensdag in New York onder de hamer gaat. De geraamde opbrengst is 180 miljoen dollar (ruim 160 miljoen euro).

Het werk was eigendom van de Duitse familie Fischer. Nazaten van de familie zeggen dat het tijdens de opkomst van de nazi's mogelijk onder dwang is verkocht.

Sotheby's zegt dat eigen onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, maar streeft een oplossing in overleg met de nazaten van de familie Fischer na.

Volgens een advocaat van de familie is het verkocht wegens financiële problemen van de familie Fischer onder de nazi's.