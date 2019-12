Voor het eerst in 33 jaar: een kerstboom in stadje bij Tsjernobyl

Door de kernramp in Tsjernobyl was het nabij gelegen plaatsje Pripjat jarenlang onbewoonbaar, maar nu, na 33 jaar, staat er voor het eerst weer een kerstboom in het Oekraïense spookstadje.

De boom staat er speciaal voor de oud-bewoners. Er hangen dan ook geen kerstballen in, maar herinneringen aan vroeger, zoals foto’s van de stad voordat de kernramp plaatsvond. Er wonen nog steeds geen mensen in Pripjat, maar er worden wel veel toeristen rondgeleid.

Na het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986 werd een groot gebied op de grens van Oekraïne en Wit-Rusland onbewoonbaar vanwege het hoge stralingsniveau. Nog altijd is de grensstreek vrijwel uitgestorven.

Het ongeluk gebeurde tijdens een test van het vierde blok van de centrale. Direct al kwamen er 31 mensen om het leven, maar door de grote hoeveelheid radioactieve straling die vrijkwam, stierven nog vele duizenden mensen in de jaren er na. Hoeveel het er precies zijn is onduidelijk, maar schattingen lopen op tot 200.000 doden.