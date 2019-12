Drie musea met quota voor vrouwenkunst

Drie Nederlandse musea hanteren een quotum voor aankoop en presentatie van vrouwelijke kunstenaars. Dat zijn het Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum Arnhem en het Fries Museum, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant onder 28 musea met kunstcollecties.

Naast de drie musea die een quotum hanteren, hebben drie andere musea expliciet beleid om meer werk van vrouwen te tonen en aan te kopen. Dat is onder meer het geval in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

17 musea zeggen wel te streven naar meer evenwicht, maar hanteren daarvoor geen quotum of speciaal beleid.