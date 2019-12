UNICEF: geweld tegen kinderen toegenomen sinds 2010

Het geweld tegen kinderen is sinds 2010 flink toegenomen, meldt UNICEF. In 2018 werden 24.000 geweldsdelicten tegen kinderen geregistreerd en dat waren er in 2010 nog geen 10.000.

Het aantal delicten lijkt in 2019 niet af te nemen, volgens de organisatie. Omdat het jaar nog bezig is, zijn niet alle cijfers bekend, maar in de eerste zes maanden werden zeker 10.000 geweldsdelicten tegen kinderen geregistreerd door UNICEF.

Vorig jaar werden volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties 12.000 kinderen gedood of verminkt. De meeste kinderen raakten gewond door luchtaanvallen en explosieven op de grond.

Dit decennium verifieerde de VN zeker 170.000 gewelddadigheden tegen kinderen in conflictsituaties. Dat zijn er gemiddeld ruim 45 per dag. "Aanvallen op kinderen gaan onverminderd door. De strijdende partijen overtreden daarmee een van de basisregels van oorlog", aldus Henrietta Fore, directeur van UNICEF Internationaal.

Onder geweld tegen kinderen verstaat UNICEF het doden, verminken, ontvoeren, verkrachten of rekruteren van kinderen, maar ook het geen toegang geven tot hulp en aanvallen op scholen of op ziekenhuizen.