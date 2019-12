Woningen zwaar beschadigd in Deventer, Roosendaal en Sluiskil

Op minstens 3 plaatsen zijn woningen zwaar beschadigd door vuurwerk (stand van maandag 30 december 12.45)

Zo liep een huis in het Zeeuwse Sluiskil schade op doordat er vuurwerk naar binnen is gegooid. De politie spreekt van een ravage.

Een woning aan de Hungerstraat in Deventer is de afgelopen nacht voor de tweede keer getroffen door zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond maar door de explosie sneuvelden ruiten en werd de brievenbus in de voordeur vernield. Dat was de tweede vuurwerk-aanslag dit jaar in hetzelfde huis.

Een huis aan de Stoopstraat in Roosendaal raakte ook flink beschadigd doordat er zwaar vuurwerk waarschijnlijk door de brievenbus is gegooid. De voordeur werd vernield en in de hal klapte een kastdeur uit zijn scharnieren.

Verder zijn er minstens 2 mensen in elkaar geslagen die bezwaar maakten tegen het feit dat ze bestookt werden.

Verder gaat alles prima, dit jaar. Nog 48 uur.