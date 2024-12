14 jaar cel voor doden en verbranden van echtgenote

ROERMOND (ANP) - De rechtbank in Roermond heeft vrijdag een 45-jarige man uit het Limburgse Reuver wegens doodslag en het verbranden van het lichaam van zijn slachtoffer veroordeeld tot veertien jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij in juni 2022 in hun woning zijn 35-jarige echtgenote Sawsan Mhamdi gedood, om vervolgens haar lichaam 220 kilometer verderop langs een Duitse snelweg te verbranden.

De verdachte had betoogd dat zijn vrouw door een ziekte plotseling zou zijn overleden. Maar daarvoor vond de rechtbank geen enkele aanwijzing. De man heeft de vrouw opzettelijk en met geweld gedood, concludeert de rechtbank.

Dat blijkt volgens de rechtbank ook uit het gedrag van de man voor en na de dood van zijn vrouw. Zo zei hij voor haar dood tegen getuigen dat een vrouw die haar man verraadt, de doodstraf verdient. Na haar overlijden verstopte hij het lichaam enkele dagen achter de bank in de woonkamer.

Toen het lichaam begon te stinken, rolde hij het in een tapijt, legde het op de achterbank van zijn auto, en reed daarmee, met de kinderen op de bijrijdersstoel, naar hun school. Vervolgens stak hij het lichaam langs een Duitse snelweg in brand. Pas in oktober 2022 werd het lichaam geïdentificeerd, niet veel later werd de man aangehouden.