Nieuwe Franse premier Bayrou roept op tot eenheid

PARIJS (ANP) - De nieuwe Franse premier François Bayrou heeft kort na zijn aanstelling vrijdagmiddag gezegd dat zijn taak erg moeilijk is en er "een weg moet worden gevonden om mensen te verenigen in plaats van ze te verdelen". Hij ziet een lange weg voor zich als zesde premier onder president Emmanuel Macron, die in 2017 aan de macht kwam.

Macron heeft de 73-jarige Bayrou volgens verscheidene Franse media uitgekozen, omdat hij een trouwe politieke bondgenoot is en omdat hij als veteraan in de politiek en als centrumpoliticus mogelijk compromissen kan sluiten.

Zijn centrumrechtse voorganger Michel Barnier werd door het parlement met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd in een conflict over de begroting voor 2025. Hij was slechts drie maanden premier en werd aangesteld om de minderheidsregering voor Macron te leiden. Macron verloor zijn parlementaire meerderheid in de door hemzelf uitgeroepen vervroegde verkiezingen afgelopen zomer.