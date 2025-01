1400 kilometer dijk moet versterkt, veel minder dan gedacht

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 1400 kilometer dijk moet worden versterkt tot 2050, flink minder dan de 2000 kilometer die eerder is berekend. Dat schrijft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook dit getal kan komende jaren nog veranderen.

De verwachte kosten vallen met de nieuwe inschatting ook lager uit. Eind 2023 dacht het kabinet nog aan 16 tot 33 miljard euro, nu is dat 14 tot 23 miljard. Op dit moment is er 12 miljard euro beschikbaar, schrijft Madlener. Tot 2036 is er een tekort van 2,5 miljard euro, waarvan de waterschappen de helft willen betalen als de landelijke overheid bijspringt voor de rest van het bedrag.

De verschillen komen grotendeels doordat niet alle delen van een dijk versterkt hoeven te worden als de dijk niet aan de norm voldoet. Als de werkzaamheden beginnen, wordt nog nauwkeuriger bekend wat er precies moet gebeuren.

De dijkversterkingen horen bij het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uiterlijk 2050 moeten alle waterkeringen op een "sobere en doelmatige" manier sterk genoeg zijn gemaakt. Het uitgangspunt is dat de kans om door een overstroming te overlijden voor iedereen achter de dijken maximaal 1 op de 100.000 mag zijn.