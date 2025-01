Waterpolosters op World Cup ook te sterk voor Italië

ALEXANDROUPOLIS (ANP) - De Nederlandse waterpolovrouwen hebben ook de tweede wedstrijd van de World Cup in Alexandroupolis in Griekenland gewonnen. De nummer 3 van de Olympische Spelen van Parijs rekende af met Italië: 11-8 (3-2 1-1 1-4 6-1). Een dag eerder won Oranje met 11-9 van Australië.

Marit van der Weijden was drie keer trefzeker voor het team van bondscoach Evangelos Doudesis. Simone van de Kraats en Lola Moolhuijzen scoorden twee keer. De overige doelpunten kwamen op naam van Lois den Ouden, Fleurien Bosveld, Lieke Rogge en Nina ten Broek.

Nederland is door de zege zeker van een plek bij de eerste twee teams in de poule en daarmee van deelname aan de Super Final in april in Berlijn. Israël is in de groepsfase de laatste opponent van Oranje.