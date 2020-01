Mark Achterbergh–Copier had dienst in de oudejaarsnacht. In Amsterdam West. Lees zijn relaas op Facebook. ‘We geven aan de meldkamer aan dat de wijk tot een soort van anarchie is verworden, waar het op 31-12 kennelijk legaal is om oorlogje te voeren met de buurt. Hoe is het zover gekomen? Is dit het nog wel waard?’