Premier Irak: “Amerikaanse aanval zal verwoestende oorlog in Irak veroorzaken”

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi heeft de aanval door de VS op de luchthaven van Baghdad veroordeeld. Hij noemde het een grove schending van de voorwaarden voor de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in zijn land en sprak van moord.

“De moord op een Iraakse militaire commandant die een officiële post bekleedt, is een agressie tegen Irak, de staat, de regering en het volk”, aldus de Iraakse premier. “Het uitvoeren van fysieke liquidatie-operaties tegen leidende Iraakse figuren of van een bevriend land op Iraakse grond is een flagrante schending van de Iraakse soevereiniteit en een gevaarlijke escalatie die een verwoestende oorlog in Irak, de regio en de wereld veroorzaakt”.

De aanval met drones op de luchthaven kostte aan zeker acht mensen het leven, onder wie de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani. De aanval werd in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump uitgevoerd. Ook de commandant van Iraakse milities die door Iran worden gesteund kwam om door de aanval.