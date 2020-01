‘Iran heeft Amerikaanse doelwitten in het vizier’

"Iran zal de Verenigde Staten en individuele Amerikanen straffen als vergelding voor de dood van Qassem Soleimani wanneer ze zich binnen het schootsveld van de Islamitische Republiek bevinden". Dat zegt de Iraanse generaal Gholamali Abuhamzeh, commandant van de Revolutionaire Garde in de zuidelijke provincie Kerman. Volgens de commandant kan Iran 35 Amerikaanse doelen treffen en heeft het land daartoe ook het recht. Die mogelijke doelen zijn volgens hem schepen in de Straat van Hormuz. "Ook Amerikaanse individuen zijn niet veilig en verder ligt ook de Israëlische hoofdstad Tel Aviv binnen bereik. De Straat is een vitaal gebied voor Amerikaanse oorlogsbodems", aldus Abuhamzeh. Soleimani, een van de hoogste Iraanse militairen van Iran en rechterhand van de de hoogste geestelijke van het land ayatollah Khamenei, kwam donderdag door een Amerikaanse aanval in Irak om het leven. Zowel Iran als Hezbollah heeft wraak gezworen.