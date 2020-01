Italiaanse jongen die 6 Duitse toeristen doodreed was dronken

Zes jonge Duitsers kwamen om het leven en elf anderen raakten gewond bij een verkeersongeluk in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 januari in Noord- Italië . Een auto reed met hoge snelheid op de groep jongeren in, berichtten Italiaanse media.

De groep had gegeten in een restaurant en was op weg naar hun bus.

Volgens de Corriere della Sera is de bestuurder van de auto een 28-jarige man uit de streek. “Hij had veel te veel alcohol in zijn bloed,”schrijft de krant. Zes jongeren stierven onmiddellijk. Van de elf gewonden zijn er 3 zeer ernstig aan toe.