AVROTROS bevestigt: Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op de 65e editie van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Rotterdam. Dit bevestigde AVROTROS vrijdag. Jeangu Macrooy is in 1993 geboren in Paramaribo, Suriname. Het AD bracht de naam van Macrooy eerder deze week al naar buiten op basis van ingewijden. "We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is," aldus algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie Eric van Stade. "De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten. Wij zijn ontzettend blij dat Jeangu er samen met ons voor wil gaan."