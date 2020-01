Pas maar op: 200 tunnels in Italië staan op punt van instorten

Niet alleen de Morandibrug bij Genua was er slecht aan toe. Zo’n 200 tunnels in Italië blijken in erbarmelijke staat. Ze voldoen geen van allen aan de Europese veiligheidsvoorschriften. Vooral de langere tunnels zijn gevaarlijk.

Wat er allemaal aan mankeert? De veiligheidssystemen werken niet goed, de vluchtroutes zijn gebrekkig, het water druipt van de muren en de wanden brokkelen af. Ook is er vaak nauwelijks verlichting. Daarover schrijven Italiaanse media op basis van overheidsdocumenten die in december naar buiten kwamen na een incident in een Genuaanse tunnel waar een groot gat in de weg was ontstaan.

In Italië is er al jaren veel kritiek op het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Er zijn meerdere incidenten geweest. De Italiaanse premier Guiseppe Conte noemde het instorten van de Morandi-brug het gevolg van ‘ernstige en onvergeeflijke nalatigheid’.