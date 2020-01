Iraniërs in Teheran de straat op tegen eigen regering

Demonstranten in Iran zijn zaterdag de straat op gegaan tegen hun eigen regering. Dat meldt het Iraanse persbureau Fars News. De zeldzame protesten in hoofdstad Teheran volgen op de vliegtuigcrash woensdag, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. Iran heeft toegegeven dat het het toestel heeft neergehaald en spreekt van een "menselijke fout". In het vliegtuig zaten onder andere 82 Iraniërs en 63 Canadezen. De demonstranten verscheurden ook foto's van Qassem Soleimani, de generaal die door een Amerikaanse raket omkwam in buurland Irak. Door zijn dood liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran op. Naar schatting gingen tussen de zevenhonderd en duizend mensen zaterdag de straat op. Iran heeft de Boeing 737 van Ukraine International Airlines woensdag "per ongeluk" neergehaald. Oekraïne eist dat de verantwoordelijken worden gestraft. President Volodimir Zelenski verwacht ook dat Iran schadevergoedingen uitkeert en dat de lichamen van de slachtoffers worden gerepatrieerd.