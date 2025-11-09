ECONOMIE
1460 vluchten gecanceld in VS door shutdown

zondag, 09 november 2025 om 2:43
WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten zijn zaterdag 1460 vluchten gecanceld door de shutdown van de overheid en het krimpplan voor het vliegverkeer door luchtvaartautoriteit FAA. Circa 6000 vluchten liepen vertraging op.
De FAA had luchtvaartmaatschappijen opgedragen vanaf vrijdag dagelijks 4 procent van hun binnenlandse vluchten te schrappen, omdat een ondermaatse bezetting van de verkeerstorens de veiligheid in het geding brengt. Een functionaris van de FAA zei deze week dat tussen de 20 en 40 procent van de luchtverkeersleiders niet op hun werk verschenen was.
Sinds het begin van de shutdown hebben luchtverkeersleiders geen salaris ontvangen. Een toenemend aantal functionarissen heeft zich ziek gemeld.
Piloten zouden sinds het begin van de shutdown, die al 39 dagen duurt, meer dan 500 meldingen hebben gedaan van door luchtverkeersleiders gemaakte fouten.
Vrijdag werden 1025 vluchten geannuleerd. Ongeveer 7000 vluchten liepen vertraging op.
Bijna alle overheidsdiensten liggen sinds 1 oktober stil door het uitblijven van een nieuwe begroting. In het Congres wordt dit weekend onderhandeld om een eind aan de situatie te maken, tot nu toe zonder resultaat.
