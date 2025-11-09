Doden bij zeer hoge golven bij het eiland Tenerife

Zeker drie personen kwamen om het leven en vijftien mensen raakten gewond toen zeer hoge golven het Spaanse eiland Tenerife op verschillende plaatsen troffen, aldus plaatselijke autoriteiten zaterdag.

De regio nabij de stad Puerto de la Cruz werd het ergst getroffen. Tien mensen werden door krachtige golven de zee in gesleurd. Een vrouw kreeg een hartaanval en kwam om het leven. Pogingen om haar te reanimeren hadden geen succes. De andere negen mensen werden met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Bij de plaats La Guancha werd een man uit het water gered met een helikopter, maar hij werd overleden verklaard bij aankomst in het ziekenhuis, aldus medewerkers daar.

Ook bij het strand El Cabezo werd een man in slechte toestand in het water aangetroffen. Hij kon evenmin worden gereanimeerd.