Aantal doden door coronavirus in China stijgt snel

Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is woensdag gestegen naar negen. 440 mensen in 13 Chinese provincies en gemeenten zijn besmet met het virus. China waarschuwt dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden.

Het virus wordt via de luchtwegen overgedragen. "De mogelijkheid van virale mutatie en verdere verspreiding van de ziekte is aanwezig", zei viceminister Li Bin van de Nationale Gezondheidscommissie tijdens een persconferentie.

Dinsdag stond het aantal doden nog op zes en waren er ruim 300 mensen besmet.

De commissie kondigde maatregelen aan op luchthavens, treinstations en winkelcentra om de ziekte te beheersen, terwijl miljoenen mensen door het land reizen vanwege het Chinese nieuwjaar dat zaterdag wordt gevierd. "Indien nodig zullen temperatuurcontroles op drukke en belangrijke plekken worden uitgevoerd", staat in een verklaring van de commissie.

Niet alleen in China, maar ook in andere Aziatische landen zoals Taiwan en Japan zijn mensen besmet geraakt. Dinsdag werd ook in de Verenigde Staten een ziektegeval geconstateerd.

Het centrum van de uitbraak ligt in de Chinese stad Wuhan. Daar zijn door de autoriteiten koortscontroles ingesteld op treinstations, snelwegen en de luchthaven. Een groot nieuwjaarsevenement in de stad, dat honderdduizenden mensen trekt, is afgelast.