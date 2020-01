Onderzoekers: Jehova’s moeten onder verhoogd staatstoezicht

Onderzoekers komen met een vernietigend rapport over Jehova’s. Er is veel seksueel misbruik binnen de kerk. Dat wordt bovendien niet gemeld aan de politie. Omdat Jehova’s Getuigen ‘een gesloten gemeenschap’ zijn hebben ze ‘verscherpt staatsonderzoek’ nodig, klinkt het.

In het rapport doen 751 mensen hun verhaal over seksueel misbruik. Iets minder dan de helft vertelde over zichzelf, de rest over iemand in hun omgeving. Onduidelijk is of daar dubbelingen bij zitten, aangezien deelname anoniem was. Het merendeel ging om misbruik buiten de kerk door familie of bij leden van de kerk thuis. In 4 procent van de gevallen waren ouderlingen betrokken bij het misbruik. Driekwart van de slachtoffers vindt dat hun kerk hen onvoldoende heeft geholpen.

De Jehova’s hebben publicatie van het rapport, dat is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in opdracht van minister Dekker van Rechtsbescherming, geprobeerd tegen te houden. In de dagvaarding, die het AD in handen kreeg, staat verder nog dat de onderzoekers stellen dat de kinderen slechter onderwijs krijgen, ‘zogezegd omdat de ouders willen dat het kind zich zo actiever kan inzetten voor zijn/haar kerkgemeenschap,’ klink het. Vanmiddag doet de rechter uitspraak over openbaarmaking van het rapport.