Drugsonderzoeker: Cocaïne legaliseren is heel gevaarlijk

De laatste tijd lijkt iedereen het normaal te vinden om harddrugs te legaliseren. D66 presenteerde vorige week een plan. Deskundigen als Peter R. de Vries waren het er roerend mee eens. Het leek een uitgemaakte zaak: de war on drugs had gefaald, legalisering, of het vriendelijker klinkende regulering, zou het probleem van de drugsmaffia oplossen.

Misleidend

In de Volkskrant komt drugonderzoeker Jon Caulkins van Carnegie Mellon University met een tegengeluid. Hij noemt het oneerlijk om alleen de nadelen van het huidige beleid te vergelijken met de mogelijke voordelen van nieuw beleid. Hij vindt het zelfs ‘vals’ en ‘misleidend’ dat D66 stelt dat de oorlog tegen drugs niet werkt. “Het verbod op cocaïne is spectaculair succesvol in het opdrijven van de prijzen: het heeft een landbouwproduct dat niet meer zou moeten kosten dan thee relatief gezien duurder gemaakt dan goud”, zegt Caulkins.

Duivels dilemma

Drugbeleid is volgens hem een duivels dilemma tussen een betere volksgezondheid en meer geweld of vice versa. De onderzoeker benadrukt dat cocaïne verslavender is dan alcohol: een op zes raakt verslaafd. “In de VS is het drankmisbruik vier keer hoger dan het misbruik van alle verboden drugs samen, wat het ergste doet vrezen over de gevolgen van legale cocaïne,” zegt Caulkins. Daarnaast leidt de legalisering van cocaïne waarschijnlijk tot meer drankmisbruik. De drugs werken elkaar in de hand.

Verder vermindert legalisering het geweld tussen bendes en handelaren, maar kan er meer geweld om je heen ontstaan. Caulkins: meer mensen kruipen bijvoorbeeld doorgesnoven achter het stuur of slaan hun geliefde in elkaar.

Cocaïne onderschat

Een legale drugsindustrie zou een grote financiële prikkel hebben om mensen verslaafd te maken en te houden, waarschuwt Caulkins. “Jullie gekke gedoogbeleid voor cannabis werkt voor Nederland niet eens zo slecht, maar cocaïne is veel schadelijker. In Europa onderschatten mensen een beetje wat voor een nare drug het is – jullie associëren het vooral met weekend en uitgaan, maar in Latijns-Amerika heeft cokeverslaving zoveel levens verwoest. Naar de precieze bijwerkingen van legalisering kunnen we slechts gissen, wat tot bescheidenheid zou moeten nopen. Dat tot nu toe geen enkel land het Nederlandse model op cocaïne heeft willen uitproberen, kan niet helemaal zonder reden zijn.”