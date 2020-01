Uitbraak Omar L. was bijna gelukt

Het heeft veel minder gescheeld dat de autoriteiten hebben gezegd of ’Mocro-maffia’-gangster Omar L was bevrijd door zijn Franse bendegenoten. Dat schrijft De Telegraaf. De bevrijders waren al in het complex en stonden bijna oog in oog met hem. Een van de Fransen had zich voorgedaan als bezoeker en zette de poort open voor zijn handlangers. Omar L., inmiddels overgeplaatst naar de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught, stond op de luchtplaats en was enkele meters van vrijheid verwijderd. Maar de indringers hadden zich verkeken op een deur die ze niet open konden slijpen.