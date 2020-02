VN waarschuwt: IS werkt aan terugkeer

Donald Trump heeft meermaals gezegd dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is verslagen, maar experts twijfelen daaraan. Volgens een nieuw rapport van de Verenigde Naties werkt de terreurgroep aan een terugkeer.

Het rapport beschrijft IS als een volhardende organisatie die zowel lokaal als internationaal nog steeds een bedreiging vormt. De rapporteurs melden dat de terreurorganisatie weer meer aanvallen in Irak en Syrië uitvoert. Ook stellen ze dat de strijders profiteren van de onrust die is ontstaan na de Turkse invasie in Noord-Syrië.

Een rapport van het Pentagon waarschuwde in augustus al voor een heropleving van de organisatie. “Zodra het de tijd en ruimte heeft om te investeren in externe operationele capaciteit, zal IS internationale aanslagen aansturen en faciliteren, naast de door IS geïnspireerde aanslagen die nog steeds op veel plekken ter wereld plaatsvinden. Daaruit volgt dat de huidige luwte van dit soort aanslagen mogelijk niet lang zal duren, misschien niet eens tot het einde van 2019”, klonk het.