In Nederland staan 92.000 woningen leeg, maar meestal kort

In Nederland stonden vorig jaar zo'n 92.000 woningen leeg. Dat zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder. De meeste huizen staan maar even leeg, bijvoorbeeld rond een verhuizing. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afgelopen vier jaar werd telkens ongeveer 1 procent van de woningen niet gebruikt. Dat valt volgens een woordvoerder van het CBS mee. "Een woningmarkt heeft leegstand nodig om te kunnen functioneren. Zo staan huizen even leeg als mensen gaan verbouwen voor een verhuizing."

Ongeveer een derde van de leegstaande huizen werd langer dan een jaar niet bewoond. Dit speelt vooral in gemeenten waarvan de bevolking krimpt.

In het Groningse Loppersum staat 4 procent van de woningen leeg, relatief het meest van heel Nederland. Ook in Zeeland en Limburg is de leegstand hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het CBS heeft onderzocht of huizen leegstaan door te kijken naar het energieverbruik en landelijke registers over de bezetting van woningen.