DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag Coen K. (36) veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodschoppen van zijn vriendin Jessica Brants. Dat gebeurde op 17 juli vorig jaar in een woning aan de Parklaan in Vlijmen.

De 38-jarige vrouw werd in haar eigen woning om het leven gebracht door harde trappen tegen haar hoofd, keel en hals. "Hij stampte de vrouw letterlijk dood in haar eigen woning, terwijl haar dochtertje in de kamer daarnaast lag", oordeelt de rechtbank.

De straf valt drie jaar hoger uit dan de twaalf jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. "Volgens de rechtbank brengt die eis onvoldoende tot uitdrukking op wat voor gruwelijke, brute en beestachtige wijze het slachtoffer om het leven is gekomen."

K. had een drank- en drugsprobleem en lijdt aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank beschouwt de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar