15 jaar lang geen afname in moord op vrouwen door (ex-)partner

DEN HAAG (ANP) - Het aantal vrouwen dat werd gedood door een partner of door een ex, is in de afgelopen 15 jaar onveranderd gebleven. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Bij gescheiden vrouwen komt moord of doodslag door een (ex-)partner het vaakst voor.

Sinds 2010 worden elk jaar gemiddeld 2,7 op iedere miljoen vrouwen gedood door een partner of ex. Dit komt het vaakst voor bij vrouwen tussen de 20 en 40 jaar oud. De recentste (voorlopige) cijfers komen uit 2024.

In de afgelopen 5 jaar gaat het jaarlijks gemiddeld om 43 vrouwen die slachtoffer worden van moord of doodslag, dat is eens per acht dagen.

Andere dader

Er zijn nog altijd te weinig opvangplekken voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Huiselijk geweld wordt hier nog veelal als conflict gezien, zo constateerde toezichtsorgaan van de Raad van Europa GREVIO onlangs. Zo wordt er vaak verwezen naar mediation als het gaat om voogdijzaken, aldus GREVIO, maar wordt hierin niet genoeg rekening gehouden met de ongelijkwaardigheid tussen een persoon die wil domineren en manipuleren en de andere persoon. Hiermee schiet Nederland volgens het toezichtsorgaan tekort in het naleven van de verplichtingen uit het Verdrag van Istanbul.

Het aantal vrouwen dat is gedood door een andere dader dan een (ex-)partner is wel gedaald, net als het aantal gedode vrouwen bij wie de dader onbekend is gebleven.