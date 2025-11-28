ECONOMIE
Kleine daling verkoopprijzen Nederlandse industrie

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 7:05
anp281125061 1
DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in oktober licht gedaald, na een stijging in september. Gemiddeld waren de afzetprijzen 0,1 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In september stegen de prijzen met 0,6 procent.
De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.
Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In oktober kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 20 procent minder dan een jaar eerder. In september was olie ruim 12 procent goedkoper dan een jaar eerder.
Industriële afzetprijzen
Producten van de aardolie-industrie waren in oktober 5,7 procent goedkoper dan een jaar geleden. In september lagen de prijzen 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de chemische industrie waren vorige maand 3,3 procent lager dan een jaar eerder. In september lagen de prijzen 4 procent lager dan in september 2024.
In vergelijking met september daalden de industriële afzetprijzen vorige maand met 0,5 procent. De prijzen op de buitenlandse markt daalden met 0,7 procent. Op de binnenlandse markt was sprake van een prijsdaling van 0,1 procent.
