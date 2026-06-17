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15 miljoen extra voor subsidies elektrische tractors en machines

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 9:04
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DEN HAAG (ANP) - Meer boeren die met subsidie een elektrische tractor of landbouwmachine willen aanschaffen, krijgen die subsidie ook. Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) zet 15 miljoen euro extra klaar om meer aanvragen te honoreren.
De subsidie voor elektrische tractors en machines werd eerder deze maand fors overtekend. Voor tractors was een kleine 6 miljoen beschikbaar en voor machines bijna 3 miljoen, maar de aanvragen waren goed voor respectievelijk 33 en 25 miljoen euro.
De 15 miljoen euro die Van Essen nu gebruikt om het subsidieplafond te verhogen, was eerder aangekondigd als bedrag om boeren te helpen met het elektrificeren van hun bedrijf.
Dezelfde subsidie wordt de komende jaren vaker opengesteld. Daarvoor haalt Van Essen 67 miljoen euro extra uit het Klimaatfonds.
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