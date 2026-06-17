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Volgens vriend Max Pam stierf Wim T Schippers droevig over het 'rotboek' van Adriaan van Dis

Beroemd
door Gerard Driehuis
woensdag, 17 juni 2026 om 8:36
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Adriaan van Dis schreef een boek over de driehoeksverhouding die jaren had bestaan tussen Wim T. Schippers, Ellen Jens (de echtgenote van Schippers) en Van Dis. Nou ja, het was allemaal niet helemaal autobiografisch, maar wel echt gebeurd, zei hij in de zeer vele interviews en podcast over zijn bestseller. 'Het is autobiografische fictie, gebaseerd op zijn relatie met Jens. Zij was in de jaren tachtig de regisseur van zijn succesvolle boeken-tv-programma Hier is... Adriaan van Dis.'
Jens kon het niet tegenspreken; ze overleed in 2023. Schippers zei niks.
Maar volgens Max Pam, die naar eigen zeggen al heel lang goed bevriend was met Schippers, leed hij onder de ongevraagde onthullingen over zijn liefdesleven.
Pam in de Volkskrant vandaag: "De laatste tijd ging het niet goed met Wim. Een optreden in het Concertgebouw, waar hij Beethovens Egmont van commentaar voorzag, liep uit op een mislukking. Hij zag er altijd jonger uit dan hij in werkelijkheid was, maar ineens verfde hij zijn haar niet meer.
Hij zat in zak en as, want zijn vrouw was gestorven en over haar was - onder het mom van een roman - een rotboek verschenen. Ik had hem graag meer discretie gegund. Op een keer zei ik tegen Wim dat ik vredig in bed zou willen sterven. 'Hoe kom je daar nou bij?', riep hij. 'Doodgaan doe je maar één keer. Dan ga je toch niet liggen slapen.'"
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