Oostenrijkse arts aangeklaagd voor misbruik 109 kinderen

Een 57-jarige arts in Oostenrijk is aangeklaagd voor het misbruiken van 109 kinderen. Volgens de aanklager waren veertig kinderen jonger dan veertien jaar oud toen het misbruik plaatsvond. Ook zou de arts mensen hebben aangezet tot het maken van pornovideo's van minderjarigen en zou hij een naaktfoto van een 8-jarige hebben gemaakt. De man hangt een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd.

Het misbruik begon mogelijk al in 2000. Het gebeurde vooral in zijn praktijk. De arts zit sinds januari 2019 vast nadat een van zijn slachtoffers aangifte deed.

De arts is uroloog. De aanklager zegt dat is vastgesteld dat de man een zware psychische stoornis heeft en dat hij daarom een gevaar voor de samenleving is. "Gezien de diagnose van de verdachte is de kans groot dat hij opnieuw ernstige misdaden begaat", aldus de aanklager.