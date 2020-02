Aantal doden coronavirus in China boven 1500

Het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is gestegen tot boven de 1500. Meer dan 66.000 mensen zijn nu in China besmet door het virus dat in december in de provincie Hubei de kop opstak. Het virus verspreidde zich daarna snel over het land en zo'n twintig andere landen.

Frankrijk rapporteerde zaterdag de eerste dode van het nieuwe coronavirus buiten Azië, wat de wereldwijde bezorgdheid over de epidemie weer voedde. Slechts drie andere sterfgevallen zijn geregistreerd buiten het vasteland van China, op de Filipijnen, Hongkong en Japan.

Het dodental in China steeg intussen tot 1523 nadat nog eens 143 mensen stierven in het land, de meesten in Hubei. Verschillende landen hebben binnenkomende vluchten uit China verboden en grote luchtvaartmaatschappijen hebben de diensten met het land verbroken.